Гроші і визнання: ЗМІ дізналися деталі розмови Меркель і Лукашенка

Гроші і визнання: ЗМІ дізналися деталі розмови Меркель і Лукашенка

Меркель "залишилася непохитною", але пообіцяла Лукашенку обговорити його вимоги з очільниками держав ЄС.

Німецькі журналісти дізналися, що обговорювали канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Олександр Лукшенко під час своєї першої розмови 15 листопада.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, Лукашенко вимагав від Меркель, щоб його офіційно визнали президентом. Як відомо, після сфальсифікованих президентський виборів у серпні 2020 року, а також масових репресій у відповідь на хвилю протестів, його у Європі фактично вважають узурпатором. Навіть пресслужба Меркель вказала, що канцлерка розмовляла з "паном Лукашенком", а не президентом Білорусі.

Лукашенко вимагав від Меркель, аби канцлерка виступила посередником у міграційній кризі. У виданні припускають, що цю вимогу він узгодив з російським президентом Володимиром Путіним.

Інші вимоги:

Зняття санцій, які ЄС ввіз через примусову посадку літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем;

ЄС має забрати половину мігрантів, які прибули до Білорусі;

Фінансова допомога для притулків біженців;

Журналісти повідомляють, що Меркель "залишилася непохитною", але пообіцяла Лукашенку обговорити ці питання з очільниками держав ЄС.

Нагадаємо, що 15 листопада Меркель та Лукашенко провели переговори та обговорили ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.

Сьогодні, 17 листопада, вони вдруге за тиждень обговорили міграційну кризу.

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