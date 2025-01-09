Міжнародні війська, ППО та стратегія допомоги Україні: про що говорили на засіданні "Рамштайну"

У Німеччині 9 січня відбулося 25 засідання Контактної групи з питань оборони України, участь у якому взяли урядовці понад 50 країн.

Зустріч провели на німецькій авіабазі "Рамштайн" під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна, який востаннє її очолив перед тим, як залишити свою посаду.

У зустрічі взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Що вирішили очільники на засіданні у форматі "Рамштайн" – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Фінальний військовий пакет допомоги від Байдена

Сполучені Штати Америки оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена. Його сума становить 500 мільйонів доларів.

У пресрелізі оборонного відомства США уточнили, що пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється в 500 мільйонів доларів, включає:

ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

боєприпаси класу "повітря-земля";

допоміжне обладнання для F-16;

системи броньованих мостів;

захищене комунікаційне обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

запчастини для поставленого раніше озброєння та допоміжне обладнання.

"Це 74-й пакет військової допомоги, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року", – додали у Пентагоні.

Стратегія військової допомоги Україні до 2027 року

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що під час зустрічі Ллойдом Остіном, вдалося обговорити підготовку до засідання та стратегічні напрями співпраці.

Одним із ключових результатів засідання стало затвердження "дорожніх карт" співпраці за вісьмома напрямками, які визначатимуть стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі до кінця 2027 року.

“Ці документи, розроблені та узгоджені спільно Україною і партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери”, – наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що попереду велика робота для реалізації погоджених планів.

Допомога від союзників

Великобританія та країни-члени НАТО відправлять в Україну 30 тисяч FPV-дронів.

Це стане можливим після укладення контрактів на 45 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition, про це передає Укрінформ з посиланням на пресреліз британського уряду.

Передача Україні FPV-дронів відбудеться завдяки фінансуванню з боку Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

В уряді Британії вказують, що ці найсучасніші FPV-дрони допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для атак на позиції та бронетехніку противника.

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Також союзники та партнери зобов’язалися виділити понад 190 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового фінансування фонду International Fund for Ukraine, яким керує Велика Британія.

Також, Німеччина надасть Україні додаткові керовані ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T, щоб посилити захист від російських атак.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, ці ракети були спочатку призначені для бундесверу, але зараз їх перенаправлять з виробництва безпосередньо до України.

Канада виділяє гроші на закупівлю боєприпасів, а Польща передасть танки

Міністерство оборони Канади оголосило про виділення близько 330 мільйонів доларів США (440 мільйонів канадських доларів) на військову допомогу Україні, передає Укрінформ з посиланням на міністерство.

Там зазначили, що боєприпаси залишаються одним із ключових пріоритетів України, тому Канада виділяє 200 мільйонів доларів на чеську ініціативу із закупівлі та доставки до України крупнокаліберних боєприпасів.

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Ще 50мільйонівканадських доларів будуть використані на закупівлю різних боєприпасів у канадських виробників.

Зокрема, міністр оборони також пообіцяв виділити 100 мільйонів доларів на “данську модель” із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю.

Своєю чергою, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив по надання партії танків у рамках відповідної коаліції.

"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Що можливо, ми завжди жертвуємо", - написав він у соцмережі "Х".

Найбільша військова допомога від Норвегії

Понад два мільярди євро на військову допомогу Україні спрямує Норвегія у 2025 році.

Це найбільша військова допомога в історії краї, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Разом із паном Грамом (Міністр оборони Норвегії, – ред) обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги. Окрему увагу приділили питанню посилення систем ППО – це критичний напрям, і ми розраховуємо на підтримку з боку Норвегії, – зазначив Умєров.

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Також, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам заявив, що скандинавська країна виділила 700 мільйонів норвезьких крон (близько 61,3 мільйона доларів США) на ініціативу із закупівлі дронів для України, передає Укрінформ, з посиланням на пресреліз норвезького уряду.

Зокрема, очільник норвезького оборонного відомства сказав, що Норвегія робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією та Міжнародним фондом для України (IFU).

Про що говорив Зеленський

Український президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що співпраця агресорки Росії та Північної Кореї демонструє слабкість російського "фюрера" Володимира Путіна. Крім того, Пхеньян вивчає сучасну війну на прикладі РФ.

Президент наголосив, що російський і північнокорейський режими "не цінують свій народ, вони його втрачають".

Під час зустрічі, глава держави назвав "Курську операцію" однією з головних перемог не лише минулого року, а і протягом усієї війни.

На базі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основні теми зустрічі – необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за принципом данської моделі.

Також Зеленський назвав інструмент, який примусить Путіна до миру. Як вважає очільник держави – це розгортання іноземного контингенту на території України.

За його словами Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту в Україну у межах безпекових гарантій.

Він зазначив, що така ініціатива стане частиною гарантій безпеки для України.

"Британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Вона відбудеться – у нього буде візит в Україну", – сказав президент України Володимир Зеленський в коментарі журналістам за результатами зустрічей в Німеччині та Італії.

Президент додав, що між Україною та Великою Британією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

Також Зеленський зазначив, що партнери України під час зустрічі гарантували надання серйозної кількості систем ППО для захисту українського неба.



"Гарантовано, що системи (ППО – ред.) додаткові будуть, 19. Чи гарантовано, що воно доїде? Тобто у нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи швидше доїхали", – сказав Зеленський в коментарі журналістам.

Зокрема, він зауважив, що деякі «дуже серйозні» системи ППО проходять відновлення.

"Тому питання інструментів – як швидше відновити ті чи інші системи", – уточнив очільник держави.

Наступна зустріч

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" може стати останньою, проте змінив свою думку. Він висловив сподівання, що такі зустрічі відбуватимуться і після зміни адміністрації США.

Згодом, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому.

Про це він сказав у коментарі журналістам в Італії, розповідаючи про підсумки 25 засідання "Рамштайну".

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