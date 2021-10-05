Гроші за вакцинацію від COVID-19: у Литві пенсіонерам за щеплення виплачуватимуть по 100 євро

Один пенсіонер може претендувати тільки на одну виплату.
У Литві пенсіонерам за вакцинацію від COVID-19 планують виплачувати по 100 євро. Міністерство соціального захисту і праці країни підготувало відповідний проєкт.
Про це повідомляє Delfi.
Згідно з документом, правом на одноразову виплату в розмірі 100 євро буде мати особа, яка досягла 75 років, яка до вересня цього року не була щеплена жодною дозою вакцини від COVID-19, а до 1 грудня повністю вакцинувалася.
Також виплата передбачена людям 75 років і старше, які наразі щепилися, і до 1 квітня вакцинуються бустерною (третьою) дозою. Кошти можуть виплачуватися в грудні і квітні разом з пенсією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нідерландах вигадали цікавий спосіб заохочення людей до того, аби вони робили вакцинацію від коронавірусу: охочим пропонують безкоштовний оселедець.