Гроші замість житла: Тбілісі змінює формат підтримки біженців з України

Від кінця липня столиця Грузії Тбілісі змінить формат підтримки українців, які переїхали до цієї країни через війну. Мерія зупиняє програму забезпечення українців житлом.

Про це інформує "Грузія Онлайн".

Від 15 липня українці отримають грошову допомогу, а програма забезпечення житлом припиниться 31 липня. Щомісячна грошова допомога визначена в розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю і 45 ларі ($16) на людину додатково. Крім цього, міжнародні організації (World Vision і UNHCR) розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі ($80) на людину.

Зазначається, що у перші ж дні російсько-української війни Тбілісі задіяло спеціальну програму – громадян України, які прибувають до Грузії і звертаються із проханням про житло, столична мерія розміщує у різних готелях із триразовим харчуванням.

У межах програми Тбілісі вже прийняло понад 5100 осіб, з них понад 2300 осіб досі проживають у до 40 готелях столиці.

Раніше єврокомісарка повідомила, скільки українців вже повернулися додому і як багато ще залишаються на чужині.

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