Грошовий скандал у Хорватії: дизайн першої єврової монети виявився плагіатом

Монета мала б містити зображення куниці.

У Ховатії дизайн першої єврової монети у країні відкликали після звинувачень у плагіаті.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.

Справа у тому, що приєднатися до єврозони держава планує у 2023-му році. Готується ретельно. Зокрема, розробляє свій дизайн монет: відповідний конкурс оголосив Нацбанк Хорватії.

Перша монета номіналом один євро мала містити зображення куниці. Саме цей звір дав колись назву національній валюті - хорватській куні, бо хутро тварини свого часу було цінним товаром.

У Хорватії спалахнув грошовий скандал через звинувачення у плагіаті | Новини світу

Нині ж фото куниці, використане у дизайні, стало предметом скандалу. Дизайнера звинуватили, що він зображення запозичив. Замість виправдовуватися, переможець вирішив відмовитися від участі в конкурсі, а аткож повернути 11 тисяч доларів нагороди. Як тепер визначатимуть нового фіналіста після скандалу, невідомо.

Як повідомлялося, британець знайшов у полі в графстві Девон одну з перших золотих монет в Англії "Золотий пенні Генріха III", вартість якої оцінюють у понад пів мільйона доларів.

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