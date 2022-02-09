Грошовий скандал у Хорватії: дизайн першої єврової монети виявився плагіатом

Монета мала б містити зображення куниці.
У Ховатії дизайн першої єврової монети у країні відкликали після звинувачень у плагіаті.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.
Справа у тому, що приєднатися до єврозони держава планує у 2023-му році. Готується ретельно. Зокрема, розробляє свій дизайн монет: відповідний конкурс оголосив Нацбанк Хорватії.
Перша монета номіналом один євро мала містити зображення куниці. Саме цей звір дав колись назву національній валюті - хорватській куні, бо хутро тварини свого часу було цінним товаром.
Нині ж фото куниці, використане у дизайні, стало предметом скандалу. Дизайнера звинуватили, що він зображення запозичив. Замість виправдовуватися, переможець вирішив відмовитися від участі в конкурсі, а аткож повернути 11 тисяч доларів нагороди. Як тепер визначатимуть нового фіналіста після скандалу, невідомо.
Як повідомлялося, британець знайшов у полі в графстві Девон одну з перших золотих монет в Англії "Золотий пенні Генріха III", вартість якої оцінюють у понад пів мільйона доларів.
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