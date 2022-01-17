Грози з градом і снігові бурі: у Польщі через негоду постраждали люди, заблоковано дороги і немає світла (фото, відео)

Грози з градом і снігові бурі: у Польщі через негоду постраждали люди, заблоковано дороги і немає світла (фото, відео)

Двоє людей у лікарні.

У Польщі вирує потужна негода, яка пошкодила авто, щонайменше 200 будівель, було повалено дерева, знеструмлено оселі людей. Відомо про двох постраждалих: 47-річного чоловіка та 42-річну жінку, яких госпіталізували. Наразі атмосферний фронт перебуває на півдні країни, де зростає кількість повідомлень про наслідки негоди.

Про це інформує RMF24.

Як вказується, Польщу накрив атмосферний фронт, який приніс опади, мокрий сніг та снігопади. Також формуються грози, які супроводжуються градом. Людей попередили про сильні снігопади й навіть бурі, які можуть бути дуже небезпечними , адже дуже швидко утворюється ожеледиця і дме сильний вітер.

У Плоцьку, що в центральній Польщі, сильний вітер пошкодив намет, в якому працював пункт тестування на коронавірус. У Млаві сильний вітер зірвав частину даху на заводі LG, пошкодивши кілька автомобілів. На місці працюють дві пожежні бригади. Інформації про постраждалих немає.

У Варшаві на одній із вулиць вітер перекинув вантажівку. На S8 у Вишкові утворюється затор у бік Варша ви – там теж вітер перекинув вантажівку. У центрі Сохачева вітер зірвав дах із початкової школи.

У результаті потужного вітру, який повалив дерева, у Великопольському воєводстві близько 30 тис. людей не мають електроенергії. П оки шторм не вщухне, важко визначити, коли будуть усунені несправності.

Через пориви вітру муніципальні кладовища у Гданську закрили з міркувань безпеки. Також не можна зайти в район Олівського парку.

У Лодзінському воєводстві рятувальники отримали понад півтисячі викликів після снігопаду з градом. Кілька десятків дахів пошкоджено або повністю знищено. Б ули зруйновані як господарські будівлі, так і житлові будинки.

Рятувальники з Вармії та Мазур виїздили на виклики понад 200 разів. В регіоні пориви сягали 100 км/год. Небезпечна ситуація сталася в Ельблонзі, де внаслідок падіння дерев поранено двох людей, які переходили пішохідний перехід. Їх ушпиталили до лікарні, на щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Небезпечна ситуація склалася і в Біштинеку. Там дерево впало на автомобіль, який рухався. На щастя, водій і пасажири самостійно покинули транспортний засіб ще до прибуття служб.

Потяги на лінії Ельблонг-Богачево не курсують, оскільки дерево, яке впало вітром, пошкодило тягову мережу. Пожежники отримують все більше повідомлень про зламані гілки та обірвані лінії електропередач. Буря також заважає руху транспорту, а на багатьох дорогах вже утворюються затори. У багатьох місцях вантажівки не можуть їхати в гору, як-от у популярному селі Закопане.

No i mamy podmuchy ponad 150 km/h. Na Śnieżce wiatr osiągnął o 09:21:59 dokładnie 162.4 km/h pic.twitter.com/Ch8Xwqkste — KPN (@Karkonoski_PN) January 17, 2022

No i mamy podmuchy ponad 150 km/h. Na Śnieżce wiatr osiągnął o 09:21:59 dokładnie 162.4 km/h pic.twitter.com/Ch8Xwqkste — KPN (@Karkonoski_PN) January 17, 2022

Нагадаємо, 17 січня сильний ураганний вітер накрив Латвію. Внаслідок негоди вже кілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, а в західній частині країни без електрики залишилися близько 7 000 абонентів.