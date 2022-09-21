Грубе порушення: Байден на Генасамблеї ООН засудив ядерний шантаж Путіна

За словами президента США, ядерний шантаж Путіна є порушенням договору нерозповсюдження ядерної зброї.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу.
Про це очільник Білого дому заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.
"Сьогодні знову Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення договору нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.). Тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.
Байден наголосив, що ядерна війна ніколи не може бути виграна.
Нагадаємо, Джо Байден в ООН розповів, що РФ хоче знищити Україну та українців.
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