Грубе порушення: Байден на Генасамблеї ООН засудив ядерний шантаж Путіна

За словами президента США, ядерний шантаж Путіна є порушенням договору нерозповсюдження ядерної зброї.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу.

Про це очільник Білого дому заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Сьогодні знову Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення договору нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.). Тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.

Байден наголосив, що ядерна війна ніколи не може бути виграна.

Нагадаємо, Джо Байден в ООН розповів, що РФ хоче знищити Україну та українців.

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