Група конгресменів США написала Байдену лист із закликом надати Україні винищувачі F-16

П’ять членів Палати представників написали лист президенту США Джо Байдену, щоб він відправив військові літаки F-16 до України.

Про це повідомляє POLITICO, у розпорядженні якого було звернення.

Група конгресменів у листі стверджує, що "сучасні літаки — яких Київ потребує, але адміністрація поки що не погодила — можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року. Надання таких літаків є необхідним, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, зокрема, в умовах відновлення наступу Росії та очікуваного збільшення масштабних бойових дій.

Лист був ініційований демократом штату Мен Джаредом Голденом. Його т акож підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Гулаган із Пенсільванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсіна.

"Повідомлення є останнім поштовхом Капітолійського пагорба, щоб надати Києву винищувачі американського виробництва. Це також відбувається в той момент, коли прихильники допомоги Україні в обох партіях намагаються спрямувати фракцію в новій республіканській більшості в Палаті представників, яка хоче скоротити допомогу", - зауважують у статті.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 або щось схоже дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, яку надають США та інші країни. Вони впевнені, що " винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети "повітря-повітря" та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами за спірну перевагу в повітрі".

Повітряна атака з повітря РФ: яка ймовірність

Нагадаємо, аналітики та військові експерти вважають, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку. Для цього Росія напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення до України почала стягувати бойові літаки і гелікоптери до українських кордонів.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім - військові об'єкти, особовий склад, командні пункти тощо. Він вважає, що Росія намагатиметься максимально застосовувати авіацію, оскільки в небі має тотальну перевагу, якої не має на землі.

Винищувачі для України: про що домовлялись міністри оборони на "Рамштайні"

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