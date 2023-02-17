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Група конгресменів США написала Байдену лист із закликом надати Україні винищувачі F-16

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Група конгресменів США написала Байдену лист із закликом надати Україні винищувачі F-16

Фото: Associated Press

Група конгресменів вважає, що винищувачі "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цьогоріч".

П’ять членів Палати представників написали лист президенту США Джо Байдену, щоб він відправив військові літаки F-16 до України.

Про це повідомляє POLITICO, у розпорядженні якого було звернення.

Група конгресменів у листі стверджує, що "сучасні літаки — яких Київ потребує, але адміністрація поки що не погодила — можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року. Надання таких літаків є необхідним, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, зокрема, в умовах відновлення наступу Росії та очікуваного збільшення масштабних бойових дій.

Лист був ініційований демократом штату Мен Джаредом Голденом. Його також підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Гулаган із Пенсільванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсіна.

"Повідомлення є останнім поштовхом Капітолійського пагорба, щоб надати Києву винищувачі американського виробництва. Це також відбувається в той момент, коли прихильники допомоги Україні в обох партіях намагаються спрямувати фракцію в новій республіканській більшості в Палаті представників, яка хоче скоротити допомогу", - зауважують у статті.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 або щось схоже дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, яку надають США та інші країни. Вони впевнені, що "винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети "повітря-повітря" та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами за спірну перевагу в повітрі".

Повітряна атака з повітря РФ: яка ймовірність

Нагадаємо, аналітики та військові експерти вважають, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку. Для цього Росія напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення до України почала стягувати бойові літаки і гелікоптери до українських кордонів.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім - військові об'єкти, особовий склад, командні пункти тощо. Він вважає, що Росія намагатиметься максимально застосовувати авіацію, оскільки в небі має тотальну перевагу, якої не має на землі.

Винищувачі для України: про що домовлялись міністри оборони на "Рамштайні"

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Дата публікації
Перегляди
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