Група людей готувала низку терактів в одній з європейських столиць

У Бельгії поліція затримала вісьмох осіб у межах розслідування про підготовку до вчинення терористичного акту на території країни.

Про це пише AFP з посиланням на федеральну прокуратуру Бельгії.

Поліцейські рейди були проведені ввечері у понеділок, 27 березня, у Брюсселі, портовому місті Антверпен та прикордонному місті Ойпен.

Джерело AFP поінформувало, що заарештовані особи – це "дуже молоді радикально налаштовані люди", яких підозрюють у належності до руху джихадистів.

До цих затримань призвели два окремі розслідування. Одне провела федеральна поліція у Брюсселі, а інше – слідчий суддя в Антверпені. Відомо, що між цими двома справами є зв'язок, але подальші слідчі дії мають показати, наскільки ці дві групи були пов'язані між собою.

Джерела також повідомили, що зловмисники, ймовірно, планували навіть більше ніж одну атаку, але остаточна мета та цілі нападників поки не визначені.

Зараз у Брюсселі триває суд над дев'ятьма підозрюваними в участі в терактах смертників у березні 2016 року, внаслідок яких загинули 32 людини.

Нагадаємо, у Відні посилюють заходи безпеки – можливі терористичні акти в церквах.

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