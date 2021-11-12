Група мігрантів з Білорусі намагалася прорватися до Польщі: їх затримали (відео з місця)

Група мігрантів перетнула прикордонний перехід Польщі з боку Білорусі. Утім, далі просунутися мігрантам не дали польські силовики.

Про це повідомляється в п'ятницю в Twitter Міноборони Польщі.

"Мігранти перетнули прикордонний перехід у Кузниці на білоруській стороні. Їх затримали польські військові, прикордонна варта та поліція. Група розпочала марш уздовж огорожі", - сказано у повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому видно, як уздовж дротяного загородження, встановленого впоперек автомобільної траси, з криками швидко рухається група людей з речами. З іншого боку огорожі за всім спостерігають польські правоохоронці.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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