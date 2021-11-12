Група мігрантів з Білорусі намагалася прорватися до Польщі: їх затримали (відео з місця)

Мігрантів затримали польські силовики і вони пішли уздовж огорожі.
Група мігрантів перетнула прикордонний перехід Польщі з боку Білорусі. Утім, далі просунутися мігрантам не дали польські силовики.
Про це повідомляється в п'ятницю в Twitter Міноборони Польщі.
"Мігранти перетнули прикордонний перехід у Кузниці на білоруській стороні. Їх затримали польські військові, прикордонна варта та поліція. Група розпочала марш уздовж огорожі", - сказано у повідомленні.
Також опубліковано відео, на якому видно, як уздовж дротяного загородження, встановленого впоперек автомобільної траси, з криками швидко рухається група людей з речами. З іншого боку огорожі за всім спостерігають польські правоохоронці.
Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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