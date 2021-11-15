Група мігрантів з Білорусі пішла на прорив польського кордону

Група мігрантів з Білорусі пішла на прорив польського кордону

Під час штурму “біженці” кидали каміння у польських силовиків.

У понеділок, 15 листопада, на ділянці польсько-білоруського кордону в районі села Стажина (Польща) група мігрантів здійснила спробу силового штурму.

Як повідомляє у Twitter Підляська поліція, їхню атаку вдалося зупинити.

За даними поліцейських, прорватися на територію Польщі намагалася група із 16 осіб.

Мігранти кидали каміння у польських прикордонників, поліцейських та солдатів, один із каменів пошкодив каску поліцейського.

“Спроба штурму була невдалою”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше білоруські силовики конвоювали мігрантів з їхнього табору на кордоні з Польщею до прикордонного переходу Кузниця. Попереду перед загородженням вишикували жінок та дітей.

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