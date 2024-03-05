Грузини відгамселили росіян у літаку: довелося здійснити екстрене приземлення

Рейс авіакомпанії Wizz Air Меммінген-Кутаїсі здійснив вимушене приземлення в Румунії через бійку в салоні.

Про це пише грузинське видання Netgazeti.

Як розповів один з пасажирів рейсу, причиною став конфлікт між грузинськими та російськими пасажирами. Їхня сварка невдовзі переросла у бійку.

Повідомляється, що тілесних ушкоджень зазнали росіяни.

Через це літак одразу ж приземлився у Румунії. Після приземлення учасників бійки було виведено з літака поліцією.

Що було далі та яка причина конфлікту, поки що невідомо.

Нагадаємо, пілот літака кинув штурвал та прийняв пологи у пасажирки. Вона народила в туалеті.

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