Грузини влаштували "гостинний" прийом: лайнер із росіянами відплив із Батумі раніше (відео)

Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту відплив із Батумі у Грузії 27 липня – на два дні раніше, аніж планувалося. Цьому посприяли протести грузинів.

Про це повідомляє видання Netgazeti.

Жителі Батумі влаштували напередодні протест біля круїзного лайнера, що прибув до Грузії 26 липня із російського Сочі. Грузини скандували: "Російський корабель, йди на **й", "Путін – х**ло" та "Абхазія – це Грузія". Протестувальники також демонстрували фото з Абхазії та подій серпневої війни.

Мітингувальники також виконали грузинський гімн на пристані, де пришвартувався лайнер Astoria Grande.

Грузини вигнали з Батумі круїзний лайнер з російськими туристами / Фото: NETGAZETI

Зауважмо, під час акції протесту в одній із кают судна з'явився російський прапор, однак невдовзі його прибрали. Деякі присутні на судні росіяни вийшли з кают і з насмішкою знімали протестувальників на відео, крутячи пальцями біля висків. Зрештою, за годину після мітингу лайнер Astoria Grande залишив порт Батумі.

Грузини вигнали з Батумі круїзний лайнер з російськими туристами / Фото: NETGAZETI

Додамо, що окрім прибуття лайнера з Росії обурення у жителів Батумі викликали коментарі російських туристів на ньому. Останні в інтерв'ю місцевим медіа стверджували, що Росія не окупувала Грузію, та заявляли, що "ми, як і раніше, в Радянському Союзі". Одна з російських туристок відкрито сказала, що відвідувала Абхазію, а це – порушення законодавства Грузії.

Напередодні в Агентстві морського транспорту Грузії повідомляли, що прибуття лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Судно зареєстроване на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під дією міжнародних санкцій.

Грузини вигнали росіян із Батумі: лайнер із Сочі відплив раніше, ніж планувалося

Реакція президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття до Батумі лайнера із Сочі – російська провокація, а в цей час президент РФ Володимир Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", – написала президентка у Мережі вранці 28 липня.

Зурабішвілі такоє наголосила, що безпека Чорного моря – життєво важлива для України, Грузії і Євросоюзу.

Нагадаємо, у травні Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії та відновила авіапольоти до цієї держави. Це викликало невдоволення у грузинів, і коли у Тбілісі 19 травня після чотирирічної перерви приземлився перший літак із Москві, місцеві жителі влаштували протести в аеропорту.

Окрім того, наприкінці травня протести в Грузії зірвали весілля доньки голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Зурабішвілі тоді назвала це "перемогою суспільства".

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