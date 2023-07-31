Грузини знову влаштували "гостинний прийом" лайнеру із російськими туристами

До Батумі зайшов круїзний лайнер з російськими туристами – на причалі почалися протести.

Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вранці у понеділок, 31 липня, вдруге за кілька днів прибув до порту Батумі у Грузії.

Про це пишуть ЗМІ.

На причалі розпочалися масові протести – на акцію зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

Поліція встановила там барикади, вже відомо, що декілька протестувальників затримали силовики.

Нагадаємо, напередодні круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту відплив із Батумі 27 липня – на два дні раніше через протести грузинів.

Що відомо про круїз росіян на лайнер Astoria Grande

Круїзний лайнер Astoria Grande прибув до Батумі із Сочі 31 липня. За інформацією видання "Ехо Кавказу" на борту лайнера перебувають особи, які підтримують війну в Україні. Серед них – колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, та російський музичний гурт "Тестостерон", який неодноразово виступав перед російськими військовими і білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року.

Коли Astoria Grande 27 липня увійшов до порту Батумі, це викликало акції протестів у Батумі. Протестувальники скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія".

За інформацією грузинської телекомпанії Pirveli, корабель зареєстрований на Сейшелах, щоб уникнути санкцій, проте він належить Дмитру Пуріму – власник дочірньої компанії "Роснефти".

Грузини "гостинно" зустріли лайнер із російськими туристами на борту

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