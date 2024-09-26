Грузинська партія використала у передвиборчій кампанії світлини українських міст, які зруйнувала РФ: реакція МЗС

Партія "Грузинська мрія" використовувала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії. Серію плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Вони виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Про це повідомляє NEWSGEORGIA.

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", — заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Реакція МЗС України

Як зауважили у МЗС, Україна засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти нашої держави, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Там наголошують: грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Але страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії

"Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії", - наголошують у відомстві.

Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - підсумували у повідомленні.

Раніше у Грузії заявили про підготовку замаху на Іванішвілі. Цікаво, що сюди "приплели" Україну.

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