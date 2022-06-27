Грузинська влада допомагає Росії обходити санкції, гроші йдуть через депутатів і міністрів - Арахамія

Тим часом грузинські ЗМІ пишуть, що у порту Батумі стоїть танкер із російськими санкційними нафтопродуктами.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що грузинська влада допомагає Росії обходити санкції.

Про це нардеп написав у Телеграм.

За його словами, саме про цю схему уникнення санкцій йшлося під час візиту української делегації до США

"Коли ця інформація стала доступною для США, ми почули багато слів від різних грузинських чиновників, що нібито це неправда. Але з часом з’являється все більше об’єктивної інформації, яка підтверджує мої слова", — сказав Арахамія.

Він анонсував, що скоростануть більш доступними дані про транзакції за кордоном і рахунки багатьох провладних депутатів та міністрів із Грузії.

"І, звичайно ж, про зв’язки пана Іванішвілі (грузинський політик, експрем'єр і бізнесмен. — Ред.) , який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції. Але мушу розчарувати всіх, хто вирішив заробляти на смертях українців. Так не буде. І пану Іванішвілі слід першому приготуватися", — попередив лідер "Слуги народу".

Своєю чергою, грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що в терміналі грузинського порту Батумі стоїть танкер із російськими санкційними нафтопродуктами. Корабель стоїть під турецьким прапором. За інформацією видання, грузинська сторона намагається змінити походження вантажу і відправити його до Європи, як казахстанський вантаж.

Раніше прем'єр Грузії заявляв, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна. Також він звинуватив українського нардепа Давида Арахамію, що той нібито завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

У відповіль Арахамія звинуватив прем'єра Грузії у поширенні фейків.

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