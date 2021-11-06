Грузинські тюремники показали, як їсть Саакашвілі: фото та відео

На опублікованих кадрах продемонстрували продукти, які, начебто, споживає експрезидент Грузії.

У суботу, 6 листопада, служба виконання покарань Грузії продемонструвала відео з кабінету лікаря у в’язниці міста Руставі, на якому зафіксовано ув’язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі, який начебто “вживає їжу”.

У підписі до опублікованих у мережі Facebook кадрів сказано, що такі харчі в’язень, який оголосив голодування, отримує в різний час доби.

“На цих фото та відео добре видно, як ув’язнений Міхеіл Саакашвілі отримує їжу та натуральні соки в різний час доби. Ми також публікуємо фотографії продукції, яку отримав Михайло Саакашвілі”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь Міхеїл Саакашвілі оприлюднив чергове звернення, в якому повідомив, що після арешту за рекомендацією тюремної медичної служби отримав кілька пляшок соку, а також вживав незначну кількість пюре у медичних цілях. Однак, від сьогодні він відмовляється приймати будь-що, включно з вітамінами та таблетками глюкози, щоб “остаточно виключити всі безсоромні спекуляції, спрямовані на дискредитацію та образу”.

Нагадаємо, раніше міністерство юстиції Грузії виступило з рекомендацією проводити судові засідання у справі колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі безпосередньо у в’язниці грузинського міста Руставі, де він зараз перебуває, не транспортуючи його до приміщення суду.

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