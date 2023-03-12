Грузинський прем’єр назвав українських політиків "брудними невдахами" — Imedi

Гарібашвілі розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".
Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі назвав українських політиків "брудними невдахами".
Про це він сказав в ефірі каналу Imedi.
"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшли якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот", — заявив прем’єр Грузії.
Також Гарібашвілі висловив свою точку зору щодо ситуації в Україні, назвавши її "складною".
"Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою" — сказав Гарібашвілі.
Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".
"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням в політику країни", — заявив Гарібашвілі.
Водночас він зазначив, що бажає Україні миру і об’єднання країни.
"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", — заявив прем’єр Іраклі Гарібашвілі.
Нагадаємо, "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжані наказав перевести силові структури у посилений режим роботи через протести в Грузії.
Додамо, що 10 березня фракція правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" проголосувала проти ухвалення законопроєкту "про іноагентів", який в країні прозвали російським.
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