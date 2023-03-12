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Грузинський прем’єр назвав українських політиків "брудними невдахами" — Imedi

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Грузинський прем’єр назвав українських політиків "брудними невдахами" — Imedi

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі

Гарібашвілі розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі назвав українських політиків "брудними невдахами".

Про це він сказав в ефірі каналу Imedi.

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшли якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот", — заявив прем’єр Грузії.

Також Гарібашвілі висловив свою точку зору щодо ситуації в Україні, назвавши її "складною".

"Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою" — сказав Гарібашвілі.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням в політику країни", — заявив Гарібашвілі.

Водночас він зазначив, що бажає Україні миру і об’єднання країни.

"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", — заявив прем’єр Іраклі Гарібашвілі.

Нагадаємо, "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжані наказав перевести силові структури у посилений режим роботи через протести в Грузії.

Додамо, що 10 березня фракція правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" проголосувала проти ухвалення законопроєкту "про іноагентів", який в країні прозвали російським.

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Дата публікації
Перегляди
979
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