Грузинський Євромайдан: поліція жорстко розігнала мітинг, десятки постраждалих (фото, відео)

У Тбілісі поліція знову жорстко розігнала демонстрантів.

В суботу, 30 листопада, грузинські силовики розігнали учасників акції протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі.

Про це повідомляють грузинські видання Новини-Грузія, Mtavari і Rustavi2.

Акція протесту біля парламенту вже завершилася, поліція повністю очистила проспект Руставелі від протестувальників – весь периметр проспекту Руставелі контролюють силовики.

Всю ніч в районі проспекту Руставелі та площі Свободи працювали бригади швидкої допомоги, які надавали допомогу учасникам акції.

Поліція кілька разів застосовувала водомети. Також на опублікованих у Мережі видно, як грузинські силовики жорстоко лупцюють мітингувальників, у тому числі жінок.

Поліцейський нападає на протестувальницю біля будівлі парламенту Грузії / Фото: Associated Press

ЗМІ повідомляють про багато постраждалих. Зважаючи на все, рахунок йде на десятки. Деякі учасники мітингу зазнали серйозних травм, до машин швидкої допомоги їх доводилося нести на ношах.

Ці кадри до болю нагадують події в Україні 11-річної давнини – розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року.

У Грузії поліція жорстко розігнала протестувальників

Демонстранти ховалися від поліції у церкві Кашветі, цілодобових аптеках та супермаркетах, у вестибюлі метро. Точна кількість затриманих та постраждалих наразі невідома.

Нагадаємо, що нова хвиля протестів у Грузії знову спалахнула після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Люди вийшли на мітинги у Тбілісі та інших містах.

У ніч проти 29 листопада силовики також жорстоко розігнали мітинг в Тбілісі.

Коментуючи заяву прем'єра президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу".

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