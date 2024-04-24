Скандальний грузинський законопроєкт про "іноагентів": до Європарламента внесли резолюцію

Зараз резолюція не передбачає ні припинення фінансової допомоги Грузії, ні перегляду питання лібералізації візового режиму.

Журналісти отримали узагальнену версію внесеного до Європарламенту проєкту резолюції за грузинським законом про “іноагентів”. За остаточний варіант документа депутати будуть голосувати 25 квітня.

Про це пише видання “Ехо Кавказа”.

Як зазначається, 23 квітня автори п'яти робочих версій погодили загальний текст законопроєкту про “іноагентів”. Наразі у робочій версії резолюції немає заклику запровадити санкції проти Бідзини Іванішвілі, депутатів “Грузинської мрії” чи високопоставлених поліцейських.

Крім того, зараз резолюція не передбачає ні припинення фінансової допомоги Грузії, ні перегляду питання лібералізації візового режиму, як передбачав один із проєктів. Проте до голосування в проєкті можуть з’явитися зміни.

Зараз у проєкті резолюції зазначено, що:

Європейський парламент засуджує повторне внесення до парламенту законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу";

наголошує, що це не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію;

вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією;

закликає “Мрію” відкликати законопроєкт і не вносити ні його, ні будь-які інші зміни, що суперечать демократичним цінностям;

зазначає, що законопроєкт зраджує прагнення абсолютної більшості грузинського народу;

закликає владу захистити права громадян та висловлює стурбованість непропорційним застосуванням сили поліції під час розгону демонстрантів; закликає владу розслідувати всі подібні випадки та покарати винних;

засуджує “той факт, що уряд Грузії надихається аналогічним, вельми проблематичним законодавством Росії, законом про російських іноземних агентів”;

нагадує, що статус кандидата Грузії було надано із застереженням, що будуть зроблені відповідні кроки, у тому числі для вільного функціонування громадянського суспільства та боротьби з дезінформацією про Європейський Союз та його цінності;

закликає Європейську комісію оцінити прогрес Грузії у виконанні 9 рекомендацій – підготувати проміжну оцінку;

закликає Європейську комісію та країни-члени ЄС оцінити вплив ухвалення закону на їх роль як донора та чітко пояснити наслідки владі Грузії;

закликає владу повернутися на європейський шлях;

знову заявляє про свою непохитну підтримку грузинського народу “для досягнення законних європейських устремлінь”.

закликає БДІПЛ/ОБСЄ направити до Грузії місію довгострокового спостереження за парламентськими виборами.

Нагадаємо, що закон про іноагентів у першому читанні в грузинському парламенті вже ухвалювали рік тому. Тоді це викликало потужний протест, який дві доби намагалися розганяти силою, але згодом законопроєкт таки зняли з розгляду.

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