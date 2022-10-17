Грузія може переглянути безвізовий режим з Росією через наплив росіян

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допустила перегляд безвізового режиму з Росією через наплив росіян до країни, що розпочався після вторгнення до України, а також оголошення у вересні часткової мобілізації.

Про це повідомляє інформаційний портал "Новини-Грузія".

"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним в умовах цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством", - заявила Зурабішвілі.

Згідно з грузинським законодавством, громадяни Росії можуть відвідувати Грузію без віз і перебувати в країні до року. Проте громадяни Грузії можуть відвідувати Росію лише з візами.

Вона також додала, що наплив росіян до країни останнім часом став викликом.

"Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів", - відзначила Зурабішвілі.

Частина грузинської опозиції вважає, що ця ситуація є загрозою для країни і вимагає запровадження візового режиму з РФ.

Втеча росіян за кордон після початку мобілізації

Після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив про початок мобілізації в Росії, російські чоловіки почали втікати, штурмуючи кордони сусідних країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що з Росії за кордон дременуло більше росіян призовного віку, ніж змогли мобілізувати до ЗС.

Постійна співробітниця Американського інституту підприємництва Елізабет Броу вважає, що мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.

Грузинська співачка Ніно Катамадзе заявила, що не підтримує росіян, які почали тікати від мобілізації до її рідної Грузії.

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