Грузія не пускає колишніх українських в'язнів, вивезених до Росії: що відомо

Грузія не пускає на свою територію українців, які були силоміць вивезені до російських колоній. Впродовж двох тижнів вони живуть на території КПП Верхній Ларс.

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на організацію Volunteers Tbilisi.

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Як повідомили волонтери, українці вперше спробували перетнути кордон 11 жовтня, проте їх не впустили до Грузії. Мовляв, спершу необхідно отримати відповідь від МЗС України.

"Водночас лише четверо з них мають українські паспорти – ще троє мають лише довідку про звільнення з колоній у Росії. Чоловікам доводиться спати на підлозі на КПП, їжу та воду їм приносять волонтери", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що ексв'язні відбували покарання у колоніях Херсона, а згодом, коли армія РФ відступала з міста, були вивезені до Росії. Вони потрапили до Волгограда. Там їм видали постанови про заборону на в'їзд до Росії на вісім років.

Один із чоловіків навіть хотів накласти на себе руки на знак протесту, порізавши собі вени. Йому надали медичну допомогу, тож він у стабільному стані.

"Ми всі є громадянами України і просто хочемо повернутися додому", – заявив інший українець.

Нагадаємо, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, приймаючи свого угорського колегу Віктора Орбана з візитом, назвав його "зразковим політиком".

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