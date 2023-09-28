Грузія повинна ввести санкції проти Росії, якщо хоче отримати статус кандидата у ЄС — Науседа

Також Тбілісі має продемонструвати прогрес у проведенні реформ і виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Влада Грузії повинна синхронізувати свої дії з іншими країнами, які прагнуть євроатлантичної інтеграції та ввести санкції проти Росії.

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Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, інформує Alkas.

Він зазначив, що якщо Тбілісі хоче отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу, то необхідно вести послідовну політику проти російських агресорів.

Науседа заявив, що його країна підтримує євроатлантичні прагнення Грузії, але Тбілісі має продемонструвати прогрес у проведенні реформ і виконанні рекомендацій Єврокомісії.

"Грузинське суспільство підтримує європейське майбутнє країни. Сподіваюся, що вашу країну супроводжуватимуть прозахідні геополітичні рішення та відданість європейській та євроатлантичній інтеграції. Майбутнє Грузії зараз залежить від її здатності зосередитися на реформах і відстоювати європейські цінності: демократію, права людини та верховенство права", - сказав президент Литви.

Він додав, що Литва підтримує євроатлантичні прагнення України, Молдови та Грузії та закликав Тбілісі не упустити історичний шанс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Грузії звинуватила Україну у "підготовці державного перевороту" в країні.

Пізніше українське МЗС відкинуло звинувачення грузинських спецслужб про нібито причетність Києва до організації масових протестів у Грузії.

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