Грузія слідом за Україною подасть заявку на прискорений вступ до ЄС

Грузія слідом за Україною подасть заявку на прискорений вступ до ЄС

Раніше уряд Грузії планував подати заявку лише у 2024 році.

Грузія слідом за Україною подасть заявку на прискорений вступ до ЄС.

Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, пише "Ехо Кавказу".

"Уряд Грузії під керівництвом прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі вже готує заявку на набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, яка завтра буде офіційно представлена ​​структурам Євросоюзу від імені влади Грузії", – повідомив Кобахідзе.

За його словами, уряд Грузії планував подати заявку лише у 2024 році, проте "вирішив прискоритись, зважаючи на політичний контекст та нову реальність".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Вже наступного дня, 1 березня, Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

Крім того, Фінляндія, після початку війни в України, підписали петицію за розгляд приєднання до НАТО.