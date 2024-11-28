Грузія віддаляється від Євросоюзу: різка заява прем’єр-міністра Кобахідзе

Очільник грузинського уряду вважає, що для його країни неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського союзу як “милостиню”.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна не буде вести переговорів про вступ до Євросоюзу щонайменше до кінця 2028 року і відмовляється від будь-яких бюджетних грантів від ЄС.

Про цю заяву, оголошену очільником уряду на брифінгу у центральному офісі провладної партії “Грузинської мрії”, повідомляє “Эхо Кавказа”.

“Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії”, - сказав Кобахідзе.

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Він додав, що для Грузії неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського союзу як “милостиню” і припустив, що до кінця 2028 року Грузія буде готова економічно, щоб розпочати переговори щодо вступу до ЄС до 2030 року.

Раніше у Брюсселі заявляли, що переговори щодо вступу Грузії до Європейського Союзу неможливо розпочати, поки в цій країні не будуть скасовані закони, які суперечать європейським цінностям та принципам. Зокрема, йдеться про скандальний закон про “іноагентів”, який викликав протести в країні та осуд на Заході.

Окрім того, у четвер, 28 листопада, Європарламент затвердив резолюцію про невизнання результатів виборів у Грузії, на яких, за даними ЦВК, начебто перемогла партія “Грузинська мрія”.

Нагадаємо, у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів.

ЦВК Грузії визнала переможцями парламентських виборів керівну партію країни

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