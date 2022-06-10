Грузія вважає несправедливим, якщо Україні і Молдові нададуть статус кандидата в члени ЄС, а їй - ні

Грузія вважає несправедливим, якщо Україні і Молдові нададуть статус кандидата в члени ЄС, а їй - ні

Очільник партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає несправедливим, якщо Євросоюз не надасть Грузії кандидатський статус в ЄС, на відміну від України і Молдови.

Кобахідзе поянив, що на таку думку наштовхнула ухвалена в четвер резолюція Європарламенту. Мовляв, це стало натяком, що ЄС відмовить Грузії в надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це пише "Грузия Online".

"Резолюція Європарламенту може бути сприйнята як свого роду натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статус кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей, зацікавлених у мирі, верховенстві права та просуванні економіки в Грузії", - підкреслив Кобахідзе.

За його словами, таке рішення Європи спричинить хвилювання частини суспільства, особливо молоді, і переворот влади "Нацрухом".

"Завершенням цього є втягування Грузії у війну", - заявив очільник грузинської партії.

Нагадаємо, у Європейському парламенті 8 червня рекомендували лідерам держав та урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

Після цього лідери політичних груп Європейського парламенту виступили із заявою, в якій закликали глав держав та урядів країн-членів ЄС надати Україні статус кандидата в ЄС.

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