Грузія збільшила безвізовий термін перебування для українців: деталі

Уряд Грузії збільшив до двох років термін безвізового перебування в країні для громадян України.

Про це пише видання "Новини-Грузія".

Раніше українці могли перебувати у Грузії впродовж року, після чого потрібно було перетнути кордон і в'їхати до Грузії заново.

За даними ООН, в Грузії від початку війни в якості біженців перебуває не менше 25 тисяч громадян України.

За даними неурядових організацій, у Грузії працевлаштовано лише 20% з українських біженців. Ще 58% хотіли б працювати, але у цьому напрямі немає спеціальної держпрограми. При цьому 69% мають вищу освіту, а 84% – мають досвід.

Найсерйознішою проблемою біженці називають житло через зростання цін на оренду.

Також відразу після початку війни багато українців в'їхали до Грузії без необхідних документів, через що не змогли скористатися всіма програмами, запропонованими державою.

Нагадаємо, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу у намірі перекинути війну на територію його країни.

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