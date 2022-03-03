Грузія слідом за Україною подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою

Грузія слідом за Україною подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою

Гарібашвілі сказав, що прискорена інтеграція до ЄС – "крок до об'єднання Грузії".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у прямому ефірі підписав заявку Грузії на вступ до Євросоюзу у прискореному порядку.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Прем'єр назвав день підписання заявки "історичним днем для Грузії".

"Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС є ще одним важливим етапом на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, що відкриває нову сторінку нашої історії", – заявив Гарібашвілі.