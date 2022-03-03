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Грузія слідом за Україною подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою

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Гарібашвілі сказав, що прискорена інтеграція до ЄС – "крок до об'єднання Грузії".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у прямому ефірі підписав заявку Грузії на вступ до Євросоюзу у прискореному порядку.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Прем'єр назвав день підписання заявки "історичним днем для Грузії".

"Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС є ще одним важливим етапом на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, що відкриває нову сторінку нашої історії", – заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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