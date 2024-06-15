Грузію можуть позбавити безвізу з Євросоюзом через дії влади - Радіо Свобода

Також країни Євросоюзу можуть припинити процес євроінтеграції країни.

Держави Європейського союзу отримали для обговорення проектів пропозицій, які ЄС може вжити проти Грузії через її антизахідний курс влади та ухвалення нею закону про "іноагентів".

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Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він заявив, що у короткостроковій перспективі країни ЄС розглядають можливість призупинення фінансування країни та призупинення зустрічей на високому рівні.

У разі погіршення ситуації Брюссель пропонує запровадити персональні санкції проти грузинської влади, скасувати їхні візи, а також скоротити військову допомогу.

Крім того, у разі значного погіршення ситуації Євросоюз може призупинити безвізовий режим і припинити процес інтеграції Грузії в ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ не проти повернення до складу Грузії окупованих територій, але є одна умова.

Крім того, ми раніше інформували, що у центрі Тбілісі протестувальники проти скандального законопроєкту перекрили проспект.

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