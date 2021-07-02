Вантажний Boeing 737 розбився біля Гавайських островів

Подробиці падіння Boeing 737 уточнюються.

Вантажний Boeing 737 в п'ятницю, 2 липня, впав на воду біля Гонолулу, що поблизу Гавайських островів.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела.

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Попередня причина аварії літака - несправність двигуна.

Проблеми почалися вже після зльоту. Він нібито намагався повернутися до аеропорту Гонолулу, але не дотягнув і впав у воду.

Наразі інших деталей немає. Точна кількість людей на борту не повідомляється, попередньо було двоє людей, які, за не підтвердженою ще інформацією, вижили. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у США літак Boeing 757 авіакомпанії Delta Air Lines успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Солт-Лейк-Сіті через "проблеми з лівим двигуном".

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