Вантажний Boeing 737 розбився біля Гавайських островів

Подробиці падіння Boeing 737 уточнюються.
Вантажний Boeing 737 в п'ятницю, 2 липня, впав на воду біля Гонолулу, що поблизу Гавайських островів.
Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела.
Попередня причина аварії літака - несправність двигуна.
Проблеми почалися вже після зльоту. Він нібито намагався повернутися до аеропорту Гонолулу, але не дотягнув і впав у воду.
Наразі інших деталей немає. Точна кількість людей на борту не повідомляється, попередньо було двоє людей, які, за не підтвердженою ще інформацією, вижили. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, у США літак Boeing 757 авіакомпанії Delta Air Lines успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Солт-Лейк-Сіті через "проблеми з лівим двигуном".