Guardian: Україна може отримати можливість негайного вступу до НАТО у разі порушення Росією миру

Європейські лідери обговорять можливість негайного вступу України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я.
Україна може автоматично отримати членство в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню після досягнення мирної угоди.
Таку можливість в понеділок у Парижі обговорять європейські лідери, пише видання The Guardian.
За інформацією видання, у саміті візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта та генсек НАТО Марк Рютте.
Під час зустрічі обговорять, які оборонні можливості Європа могла б надати Україні, щоб дати Україні надійні гарантії безпеки. Зокрема, є план надання Україні автоматичного членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню.
The Guardian стверджує, деякі американські сенатори просували пропозицію про членство в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню – ймовірно, вимагаючи від США залишатися гарантом захисту для України – і тепер цю тезу підтримують високопоставлені європейські лідери, в тому числі президент Фінляндії Александр Стубб.
Стубб заявив, що в будь-яких переговорах Україні мають бути гарантовані "незалежність, суверенітет і територіальна цілісність" і не можна відкривати двері для російських фантазій щодо сфер впливу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції окреслив головні вимоги для гарантування безпеки України до її вступу в НАТО.
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