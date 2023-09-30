Губарєв розповів про свою підготовку у таборах, організованих неонацистською партією на території РФ

Колишній "народний губернатор" Донбасу та колаборант Павло Губарєв розповів, як проходив підготовку у військових таборах на території Росії, організованих неонацистською партією – "російська національна єдність" (РНЄ).

Відео з фрагментами інтерв'ю Губарєва пропагандистам опублікував блогер Денис Казанський.

"Російська національна Єдність" – російський неонацистський праворадикальний суспільний рух.

"Це ще кілька людей, які мені близькі, і які стали моїми політичними хрещеними батьками. Один із них – це Олександр Таволжанський, керівник Білгородської російської національної єдності. Він мене політично виховував від 17 до 20 років. Там же я познайомився з ветеранами Чеченської війни – це теж були визначні військові, розвідники, які, в тому числі, передавали нам навички та досвід організації бойових військових підрозділів. Все це відбувалося у військово-польових таборах у Білгородській області", - розповів Губарєв.

Денис Казанський наголосив, що те, що пропаганда РФ приписує Україні, насправді відбувається у самій Росії.

"Від 2004 року вони кричали про "військові табори фашистів на Західній Україні". Тепер вони визнають, що насправді такі табори діяли у Росії", - прокоментував блогер.

Нагадаємо, колаборант Губарєв зробив неочікувану заяву про війну та похвалив ЗСУ.

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