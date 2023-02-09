Губернатор Бурятії за декілька тисяч рублів купив килим із зображенням Путіна (відео)

На запитання журналістів, для чого губернатор Бурятії його купив і де подіне, він не відповів.

Голова Республіки Бурятія Олексій Циденов на російсько-монгольському ярмарку в Улан-Уде купив килим із зображенням Володимира Путіна.

Про "дорогоцінну" покупку пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Кремлівські пропагандисти дізналися ціну такого килима. За незвичайний тканий виріб губернатор Бурятії віддав 8 700 рублів (4 392 грн). Втім, у роздріб килим коштує дорожче. Російський чиновник на запитання журналістів не розкрив деталі, для чого він його купив і де подіне.

"Взагалі, речі, які на всяких виставках та ярмарках Олексій Самбуєвич набуває, ми не знаємо подальшої долі. Тобто деяких знаємо, звичайно, але взагалі не всіх", - сказали у пресслужбі голови Бурятії.

Нагадаємо, раніше писали, що бурятські шамани будуть "чистити" окупантів, які повертаються з фронту, бо бояться душ померлих.

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