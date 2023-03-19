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Губернатор Курської області пожалівся на "бавовну" та розповів про "10 прильотів"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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349
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Губернатор Курської області пожалівся на "бавовну" та розповів про "10 прильотів"

Фото: Associated Press

19 березня у Курській області було неспокійно.

Губернатор Курської області заявив про чергову "бавовну" в регіоні. У неділю, 19 березня, було "обстріляне" прикордоння РФ. 

Про це він написав у Telegram.   

За його словами, всього було 10 "прильотів". Постраждали село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівка та селище Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

Старовойт розповів про незначні пошкодження будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь – уламками посічені вікна, фасади, дахи та огорожі. Також, було обірвано лінії електропередачі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 19 березня у Каховці на Херсонщині сталася "бавовна" – почалася потужна пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
349
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