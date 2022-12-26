Гучна "бавовна": у російському Енгельсі на аеродромі чути вибухи

З цього аеродрому здійснювалися всі масовані атаки на Україну.

На російському аеродромі "Енгельс" лунають вибухи, чутна сирена. Перед цим було чути "бавовну", за попередньою інформацією - дві.

Про це повідомляють місцеві у соціальних мережах.

Зауважимо, що саме з цього аеропорту здійснювалися всі масовані атаки на Україну.

Офіційних підтверджень про вибухи наразі немає, є лише повідомлення місцевих мешканців.

"Український Санта Миколай долетів до російського аеродрому Енгельс. Кажуть, гучна "бавовна", - іронізують українські користувачі у соціальних мережах.

Додамо, що на аеродромі знаходиться стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо.

За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ВКС Росії.

У бік нього їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби.

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Вибухи в Росії

Днями було повідомляння про те, що у російському Курську чути вибухи у районі аеропорту. Влада міста не прокоментувала інформацію про вибухи.

Раніше у РФ повідомили про атаку невідомим безпілотником аеродрому "Халіно". Біля нього спалахнув нафтонакопичувач.

Дотого ж у Мурманську спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор". Охоплена вогнем площа становить 500 кв. м. Основний напрямок діяльності цього підприємства - постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

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