Гучна "бавовна": у російському Енгельсі на аеродромі чути вибухи

З цього аеродрому здійснювалися всі масовані атаки на Україну.
На російському аеродромі "Енгельс" лунають вибухи, чутна сирена. Перед цим було чути "бавовну", за попередньою інформацією - дві.
Про це повідомляють місцеві у соціальних мережах.
Зауважимо, що саме з цього аеропорту здійснювалися всі масовані атаки на Україну.
Офіційних підтверджень про вибухи наразі немає, є лише повідомлення місцевих мешканців.
"Український Санта Миколай долетів до російського аеродрому Енгельс. Кажуть, гучна "бавовна", - іронізують українські користувачі у соціальних мережах.
Додамо, що на аеродромі знаходиться стратегічна авіація росіян — Ту-95, Ту-160 тощо.
За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ВКС Росії.
У бік нього їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби.
Вибухи в Росії
Днями було повідомляння про те, що у російському Курську чути вибухи у районі аеропорту. Влада міста не прокоментувала інформацію про вибухи.
Раніше у РФ повідомили про атаку невідомим безпілотником аеродрому "Халіно". Біля нього спалахнув нафтонакопичувач.
Дотого ж у Мурманську спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор". Охоплена вогнем площа становить 500 кв. м. Основний напрямок діяльності цього підприємства - постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.
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