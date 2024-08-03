Гучна справа про підпал у Лондоні: звинувачення заявило про причетність ПВК "Вагнер"

Шістьох людей звинувачують у підпалі складів, що належать українцям, зв'язках з терористичною організацією та шпигунстві на користь Росії.

Двоє людей було заарештовано в Лондоні в четвер, 1 серпня, під час слідства у справі про тероризм, шпигунство і підпал, скоєний на користь російської ПВК "Вагнер", визнаної у Великій Британії терористичною організацією.

У суботу, 3 серпня, 22-річному Джейкіму Баррінгтону Роузу та 19-річному Угніусу Асмену було пред'явлено звинувачення. Таким чином кількість обвинувачених у цій справі зросла до шести осіб, четверо з яких було заарештовано ще у квітні.

Про це повідомила поліція Лондона.

Серед злочинів, у яких звинувачують фігурантів справи – підпал за обтяжливих обставин, робота на іноземну розвідку, отримання грошей від іноземних спецслужб, приховування від поліції інформації про теракти та зберігання холодної зброї.

Що відомо про підпал у Лондоні

За інформацією INews, 20 березня 2024 року на промисловому підприємстві в Лейтоні, східний Лондон, спалахнула масштабна пожежа. Горіли склади двох служб доставки посилок — Oddisey та Meest UK. Обидві компанії належать подружжю українців, Михайлу та Олені Бойковим, які мешкають у Лондоні.

У гасінні загоряння було задіяно 60 пожежників. Пізніше зі свідчень одного з обвинувачених стало відомо, що підпал було здійснено за допомогою автомобільного пального.

Слідство стверджує, що склади, які належать українцям, підпалили на замовлення куратора із ПВК "Вагнер".

За версією звинувачення організатором підпалу був ще один обвинувачений – 20-річний Ділан Ерл. Саме він підтримував контакт із куратором із ПВК "Вагнер", а також проводив розвідку цілей "у зв'язку з діяльністю, спрямованою на користь Росії".

"Ділан Ерл, як передбачається, брав участь у діях, спрямованих проти підприємств, пов'язаних з Україною, з метою одержання вигоди російською державою. До ймовірних дій входила участь у плануванні підпалу комерційної нерухомості в березні 2024 року", – заявив Нік Прайс, голова відділу по боротьбі зі злочинами та тероризмом Королівської прокурорської служби.

Попереднє слухання у справі про визнання провини призначено на 4 жовтня, а сам судовий розгляд, як очікується, розпочнеться у червні 2025 року.

Нагадаємо, СБУ знешкодила агентуру ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у ЄС та Україні. Наразі відомо про кілька знищених пожежею торгових закладів у Польщі та країнах Балтії. У планах був підпал центру гуманітарної допомоги Україні на польській території.

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