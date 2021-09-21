Гучне вбивство 15-річної давнини: ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка

Суд встановив наявність вагомих доказів того, що до отруєння причетні Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, які працювали агентами Росії.

Російська влада відповідальна за отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у Великій Британії у 2006 році.

Про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини.

"У сьогоднішньому рішенні у справі "Картер проти Росії", Європейський суд з прав людини постановив, що було невиконання урядом (Росії – ред.) своїх зобов'язань щодо статті 38 (порядок розгляду справи), та порушення статті 2 (право на життя) у її матеріальному та процесуальному аспектах", - йдеться у рішенні суду.

Суд встановив наявність вагомих доказів того, що до отруєння причетні Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, які працювали агентами Росії.

Також ЄСПЛ встановив, що Росія не провела належного розслідування для встановлення винних у загибелі Литвиненка.

ЄСПЛ також вважає, що російська влада не зуміла надати задовільне й переконливе пояснення доказам, які були у британського слідства у справі про отруєння Литвиненка.

ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Олександрі Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко), яка минулого року подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини, вимагаючи компенсації 3,5 млн євро.

Нагадаємо:

Колишній працівник ФСБ РФ Олександр Литвиненко помер 23 листопада 2006 року в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.

помер 23 листопада 2006 року в Лондоні Литвиненко отримав політичний притулок у Британії в 2001 році, до цього він піддавався переслідуванню з боку російських правоохоронних органів. Перебуваючи у Європі, колишній службовець ФСБ неодноразово критикував російську владу і президента Володимира Путіна.

у Британії в 2001 році, до цього він піддавався переслідуванню з боку російських правоохоронних органів. Перебуваючи у Європі, колишній службовець ФСБ неодноразово Росія заперечує свою причетність до його смерті, хоча Олександр Литвиненко незадовго до отруєння зустрічався з росіянами.

до його смерті, хоча Олександр Литвиненко незадовго до отруєння зустрічався з росіянами. Сам ексспівробітник ФСБ Олександр Литвиненко перед своєю загибеллю розкрив скандальні справи російських спецслужб та звинуватив Володимира Путіна у педофілії.

Чи заплатить Росія за вбивство Олександра Литвиненка

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