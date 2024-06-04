Гучний корупційний скандал у Польщі: бренд одягу, який носить Анджей Дуда, заробляв на війні в Україні

Відомий у Польщі бренд одягу Red is Bad та його власника Павела Шопу звинуватили у корупційних схемах під час закупівлі генераторів для України. Польські ЗМІ стверджують, що через корупцію власник польського патріотичного бренду навіть хотів виїхати до Іспанії.

Про це йдеться у розслідуванні польського видання onet.pl.

Власника відомого польського бренду звинуватили у зароблянні на війні в Україні

За даними польських журналістів, Павел Шопа міг заробити на тендерах під час коронавірусу та війни в Україні. Зокрема, бізнесмен нібито завищував ціни, проте все одно вигравав державні тендери.

Зокрема, на початку війни Росії проти України польське державне агентство стратегічних резервів виділило понад 576 мільйонів злотих на закупівлю електрогенераторів для України. Постачальником без проведення тендеру стало новостворене акціонерне товариство Seltet з Варшави, компанія, яка не має досвіду в торгівлі цим видом обладнання.

Засновником і генеральним партнером Seltet є Павел Шопа. Партнером є його мати Веслава, на ім'я якої в даний час зареєстрований інтернет-магазин одягу бренду Red is Bad.

Павел Шопа, якого звинувачують у корупції / Фото: Onet Wiadomości

"Закупівля агрегатів відбудеться в період з 13 липня 2022 року по 25 квітня 2023 року. RARS виплатить компанії понад 350 мільйонів злотих. Понад 282 мільйони з цієї суми - це прибуток Seltet. Це пов'язано з тим, що Shed купує генератори в Китаї, у компаній Fujian Yanan Power Co. LTD та Shenzen Tongua Weiye Technology. Вона платить за них трохи менше 69 мільйонів злотих", - йдеться у матеріалі польських ЗМІ.

У звіті польських слідчих йдеться, що це нібито не єдиний випадок, коли польський бізнесмен заробляв на війні в Україні.

"Павел Шопа отримував послідовні замовлення на послуги та товари, які були абсолютно несумісні з галуззю, в якій він працював, тобто з продажем патріотичного одягу. Seltet Pawel Szopa був обраний RARS як постачальник Інституту національної спадщини [державна установа, підпорядкована міністру культури - прим. ред.] асортименту для фізичного захисту українських пам'яток. З іншого боку, 30 травня 2023 року. Павел Шопа заснував ще одну компанію, SPJ Szopa, для постачання очисних споруд питної води в Україні від імені RARS. У листі до аналітичного відділу ЦБА агентство вказує вартість контракту в 100 000 000 злотих", - пишуть польські журналісти.

ЗМІ зазначає, що завдяки замовленням від держави власник бренду польського патріотичного одягу Red is Bad купував елітну нерухомість. Крім того польські журналісти звинуватили Павела Шопу в тому, що він керував "фабрикою тролів" для партії PiS. Всередині 2023 року бізнесмен ж заявляв про можливість переїхати з Польщі до Іспанії, якщо тодішня провладна партія не залишиться керувати державою.

У розмові з журналістами Павло Шопа відкинув усі звинувачення. Він наголосив, що поставив Україні майже усі генератори, а деякі держзамовлення згодом у нього нібито забрали.

Реакція влади та волонтерів з Польщі, які допомагають Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його нічого не пов'язує із Red is Bad, крім того, що має у своєму гардеробі речі від цього бренду.

Опозиційні до ПіС політики ж засудили дії попереднього уряду Матеуша Моравецького.

Волонтер з Польщі, який від перших днів війни активно допомагає Україні, Пьотр Кашувала розкритикував владу своєї держави та бізнесмена.

"Коли я прочитав цю статтю, то зрозумів свою наївність. Влада шукала не нас. Влада шукала тих, з ким можна вкрасти мільярди. В даному випадку мова йде про пів мільярда злотих", - написав польський волонтер.

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