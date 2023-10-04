Гучний вибух і пожежа: у Красноярську загорівся алюмінієвий завод (відео)

МНСники стверджують, що у Красноярську горить трансформатор.
У російському Красноярську 4 жовтня спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі, перед якою місцеві жителі чули звук вибуху.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Пожежа на Красноярському алюмінієвому заводі виникла вранці 4 жовтня. Місцеві жителі розповіли, що спершу почули вибух, а вже потім на заводі виникло загоряння.
У російському МНС стверджують, що на заводі горить трансформатор. Площа пожежі сягає 50 кв. м. Інформацію про вибух надзвичайники не коментують.
До слова, у російських Бєлгороді та Брянську теж пролунали гучні вибухи в ніч проти 4 жовтня. Росіяни стверджували про "роботу ППО" та збиття повітряних цілей.
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