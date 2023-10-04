Гучний вибух і пожежа: у Красноярську загорівся алюмінієвий завод (відео)

МНСники стверджують, що у Красноярську горить трансформатор.

У російському Красноярську 4 жовтня спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі, перед якою місцеві жителі чули звук вибуху.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пожежа на Красноярському алюмінієвому заводі виникла вранці 4 жовтня. Місцеві жителі розповіли, що спершу почули вибух, а вже потім на заводі виникло загоряння.

У російському МНС стверджують, що на заводі горить трансформатор. Площа пожежі сягає 50 кв. м. Інформацію про вибух надзвичайники не коментують.

Пожежа спалахнула на Красноярському алюмінієвому заводі після гучного вибуху

Пожежа на Красноярському алюмінієвому заводі / Скриншот

До слова, у російських Бєлгороді та Брянську теж пролунали гучні вибухи в ніч проти 4 жовтня. Росіяни стверджували про "роботу ППО" та збиття повітряних цілей.

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