Гул на вулиці: росіяни у Ростовській області поскаржилися на "бавовну"

На росіян чекала неспокійна ніч.
У ніч проти 6 лютого 2025 року у Росії подекуди було гучно через вибухи.
Про це повідомили очевидці подій у соціальних мережах.
Так, у Таганрозі, Кам'янську-Шахтинському та М'ясниківському районі Ростовської області чути гучні вибухи, пишуть місцеві жителі.
Мешканці Ростова-на-Дону повідомляли про гул на вулиці.
Гучні звуки чули жителі Ростовської області
Раніше безпілотна небезпека була оголошена по всій Ростовській області, а пізніше небезпеку атаки БПЛА оголошено у Самарській області, повідомили у російському МНС.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.
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