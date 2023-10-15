"Гуманітарне право має поважатися": Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Секторі Гази

Папа Римський Франциск закликав створити гуманітарні коридори для допомоги мешканцям Сектора Гази, а також звільнити заручників, яких утримує угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

"Папа Франциск закликав створити гуманітарні коридори для допомоги тим, хто перебуває в облозі в Секторі Газа, і відновив свій заклик до звільнення заручників, які утримуються войовничим ісламістським угрупуванням ХАМАС", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Франциск нагадав про потреби найбільш уразливих верств населення.

"Я наполегливо прошу, щоб діти, хворі, люди похилого віку, жінки та всі цивільні особи не стали жертвами конфлікту", — сказав він під час свого щотижневого звернення у на площі Святого Петра.

Папа Римський також закликав до поваги міжнародного права.

"Гуманітарне право має поважатися насамперед у секторі Газа", — додав понтифік.

Нагадаємо:

Уранці, 7 жовтня, ісламістське угруповання ХАМАС почало наступ на територію Ізраїлю з території сектора Гази, знищивши танк "Меркава" та захопивши військову базу зі значною кількістю бронетехніки, поліцейську дільницю тощо. Бойовики прорвалися в міста Сдерот, Ашкелон та деякі інші прилеглі населені пункти.

Протягом першого дня війни терористи захопили в полон більше сотні ізраїльтян та іноземних громадян, які їх утримують у Секторі Гази.

Як бойовики ХАМАС проникли до території Ізраїлю - читайте у матеріалі.

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