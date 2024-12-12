ГУР “привітало” РФ з днем конституції: на сайті Держдуми з’явилося несподіване повідомлення

У результаті успішної операції ГУР встановило контроль над кількома важливими вебсерверами російських державних порталів.
У четвер, 12 грудня, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали кілька державних сайтів Російської Федерації. Зокрема, на сайті Держдуми з’явилося повідомлення, що Росія є “країною-помилкою” та її не існує.
Про це повідомило видання ОBOZ.UA з посиланням на власні джерела.
У повідомленні йдеться, що таким чином ГУР “привітало” РФ з днем конституції.
На знак "привітання" українські хакери, які встановили контроль над кількома важливими вебсерверами російських державних порталів, вивісили банери з текстом "Страны Россия не существует".
Таке оголошення з’явилося, зокрема, на сайтах Державної думи та Конституційного суду РФ.
Додатково було проведено масштабну DDoS-атаку, яка паралізувала роботу цих вебресурсів і вивела сервери з ладу.
Офіційно в ГУР інформацію про кібератаку не озвучували. Однак в російських пабліках повідомили, що група хакерів вивела з ладу вебсервери та скомпрометувала важливі бази даних.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці ГУР провели масовану кібератаку на чотири російські банки.
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