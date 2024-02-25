ГУР уже відомі результати голосування на “виборах Путіна” у Росії: Буданов назвав цифри

Жодних сюрпризів від росіян очікувати не потрібно.

Результат голосування на так званих виборах президента РФ, які відбудуться в Росії 17 березня та які фактично є формальністю для перепризначення чинного господаря Кремля Володимира Путіна, українській військовій розвідці вже відомий.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав журналістам на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

За його словами, жодних сюрпризів від росіян очікувати не потрібно.

"Які сюрпризи там можуть бути? Я вам заздалегідь можу сказати: 76% покажуть... Може перепишуть 77 або 74", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Росія має намір зімітувати проведення так званих "виборів президента" на окупованих територіях. Для цього Кремль відправив на ТОТ спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

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