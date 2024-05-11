ГУР ймовірно атакувало безпілотниками Волгоградський нафтопереробний завод - ЗМІ

. Пошкодження міг зазнати кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім із них.

Українські безпілотники ймовірно атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Сталося це в ніч на суботу, 11 травня.

Про це з посиланням на джерело в ГУР пише “Українська правда”.

Як зазначається, Волгоградський нафтопереробний завод могли атакувати безпілотники Головного управління розвідки України.

"В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", – пише видання з посиланням на джерело.

Водночас поточний стан установок уточнюється. Пошкодження міг зазнати кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім із них. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Зі свого боку російські телеграм-канали пишуть, що над Волгоградською і Курською областями російська ППО збила сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині ввечері 10 травня стався "приліт" по нафтобазі окупантів.

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