ГУР знищило у Росії гелікоптер Мі-8 за 15 мільйонів доларів: що відомо про спецоперацію

За даними розвідки, окупаційна армія використовував гелікоптер для перевезення зброї та особового складу.

Українська розвідка знищила у російському місті Самара дороговартісний гелікоптер Мі-8, який окупанти використовували у війні проти України.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"17 квітня 2024 року на аеродромі "кряж" у місті самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Слава Україні!", - йдеться у повідмоленні.

У ГУР зазначають, що вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Генштаб назвав втрати ворога станом на 16 квітня 2024. Скільки окупантів знищено - читайте ТУТ.

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