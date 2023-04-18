Густий дим і зарево: у Тюмені сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Справжні причини пожежі та її наслідки поки невідомі.

У Мережі з'явилися фото та відео масштабної пожежі в російській Тюмені. Зарево і густий дим здійнявся у небі над місцем пожежі.

Водночас в МНС Росії запевняють, що це нібито горить суха трава. За словами очевидців, на місці інциденту працюють рятувальники та працівники лісової охорони. Справжні причини пожежі та її наслідки поки невідомі. Зазначимо, що пожежі та “бавовни” у Росії після початку вторгнення до України почастішали.