Гутерреш заявив, що ООН працює над відновленням "зернової угоди"

В ООН заявили, що працюють з усіма сторонами для скорішого відновлення експорту українського збіжжя.

Організація Об'єднаних Націй робить все можливе, щоб відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Укрінформ.

Під час виступу на Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку він заявив, що ООН працює з усіма сторонами, щоб відновити експорт українського збіжжя.

"Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, прагнучи відновити безпечний експорт збіжжя й добрив з Росії та України. Це має бути поставлено на стабільну основу, без загрози нового переривання", - сказав Гутерреш.

Гутерреш зазначив, що ООН працює над встановленням “справедливого й тривалого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генасамблеї”.

“Я закликаю усі сторони зробити свій внесок у недопущення подальшої ескалації й закладення підвалин для стійкого миру”, - зауважив генсек.

Крім того, генсек ООН додав, що організація "повністю віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили функціонування "зернового коридору".

Крім того, ми раніше інформували, що ексрадник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що насправді прикриває Росія й Туреччина "зерновою угодою".

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