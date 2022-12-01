Ґвалтували, били і гасили недопалки: у Польщі заарештували українську пару за знущання з 2-річної дитини

За словами сусідів, з оселі української пари не було чути ні сварок, ні дитячих криків.

У польській лікарні Підкарпатського воєводства прокинувся з фармакологічної коми 2,5-річний український хлопчик, травми на тілі якого свідчать, що дитину регулярно били його, об нього гасили цигарки та неодноразово ґвалтували. У знущаннях підозрюють його матір та її партнера, яких заарештували. Тяжкі травми загрожують дитині важкою інвалідністю на все життя.

Про це повідомляє PAP з посиланням на лікарів.

5 жовтня хлопчика вже у важкому стані привіз до лікарні у Стальовій Волі 25-річний партнер матері дитини. Тілесні ушкодження на тілі хлопчика свідчили про те, що 22-річна матір хлопчика та її співмешканець тривалий час жорстоко поводилося з дитиною.

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Сліди показують, що 2,5-річного хлопчика регулярно били, гасили об нього недопалки та неодноразово ґвалтували. Лікарі , оцінивши тілесні ушкодження маленького пацієнта, вирішили повідомити поліцію.

Після того, як медики вивели з коми хлопчика, його перевезли до Воєводської клінічної лікарні у Жешуві. Там лікарі діагностували у дитини ще й гематому головного мозку, після чого довелося провести неврологічне втручання.

У вівторок, 29 листопада, прессекретар лікарні у Жешуві Томаш Вархол повідомив журналістам, що хлопчик вийшов із фармакологічної коми та дихає самостійно. На жаль, контакту з малюком досі немає.

Хлопчика переведуть до відділення неврологічної реабілітації. За словами лікарів, дитина, швидше за все, все життя проживе з важкою інвалідністю.

Місцеві портали, посилаючись на сусідів-українців, пишуть, що дитина жила з матір'ю та її співмешканцем в орендованій квартирі в Сталевій Волі. За словами сусідів, з оселі української пари не було чути ні сварок, ні дитячих криків. Проте сусіди додають, що хлопчик ніколи не грався на вулиці.

22-річну жінку та 25-річного чоловіка заарештували. Обом пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство 2,5-річної дитини у зв'язку зі зґвалтуванням хлопчика з особливою жорстокістю та знущанням над особою в безпорадному стані за віком з особливою жорстокістю.

На момент затримання вони були тверезими.

Розслідування у цій справі спочатку проводить прокуратура. Подробиці провадження не розголошуються. Сімейний суд призначив для хлопчика тимчасового опікуна. Як додає echodnia.eu , підозрюваним може загрожувати навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у польському Ґданську виявили 24-річну жінку, яка у лісі жила зі своєю дворічною дочкою в наметі. М атір затримали, а справу передали до сімейного суду.