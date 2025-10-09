ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
2 хв

Ґвалтував 12-річну дівчинку: у США засудили колишнього духовного радника Трампа

Пастор зізнався, що впродовж декількох років вступав у статеві стосунки з жертвою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Колишній духовний радник Трампа

Колишній духовний радник Трампа

Засновник техаської мегацеркви «Гетевей» та колишній духовний радник президента США Дональд Трамп визнав себе винним у сексуальному насильстві над дитиною. 64-річний Роберт Престон Морріс вчинив протиправні дії проти 12-річної дівчинки 1982 року.

Про це пише Associated Press.

Деталі злочину

Як зазначається, що насильство почалося у 1982 році, коли жертві було 12 років, а Морріс був мандрівним євангелістом. Він зупинився у родини Сінді Клемішайр. Насильство тривало протягом наступних чотирьох років.

Згідно з угодою про визнання вини, Морріс отримав 10-річний умовний термін, при цьому перші шість місяців він відбував у в’язниці округу Осейдж.

Сінді Клемішайр сьогодні 55 років. Жертва, яка чекала цього дня тривалий час, заявила, що «правосуддя нарешті восторжествувало». Вона щаслива, що чоловік, який «маніпулював, доглядав та знущався з мене, коли я була 12-річною невинною дівчинкою, нарешті опиниться за ґратами».

«Я сподіваюся, що багато жертв почують мою історію, і це допоможе їм позбутися сорому та дозволить їм висловитися. Я сподіваюся, що закони продовжуватимуть змінюватися, а нові будуть написані, щоб права дітей та жертв були краще захищені. Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що єдиний спосіб зупинити сексуальне насильство над дітьми — це говорити про це, коли воно трапляється або є підозра», — сказала вона.

Морріс має зареєструватися як сексуальний злочинець і перебуватиме під наглядом влади Техасу. Він також має сплатити витрати на ув’язнення, включаючи будь-які медичні витрати, та відшкодувати збитки жертві.

Раніше у США вчительку звинуватили у сексуальному насильстві над учнем 6 класу. Її засудили до 10 років тюрми.

34-річній Еллі Бардфілд довелося постати перед правоохоронцями у квітні 2024 року, коли вона перебувала вдома. Сам хлопчик допоміг поліції в проведенні спецоперації. Злочиницю затримали.

Жінка, в якої троє дітей, визнала провину і розповіла, що заманила шестикласника до свого будинку під приводом «ігор», а потім зґвалтувала його.

Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie