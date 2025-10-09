Ґвалтував 12-річну дівчинку: у США засудили колишнього духовного радника Трампа

Колишній духовний радник Трампа

Засновник техаської мегацеркви «Гетевей» та колишній духовний радник президента США Дональд Трамп визнав себе винним у сексуальному насильстві над дитиною. 64-річний Роберт Престон Морріс вчинив протиправні дії проти 12-річної дівчинки 1982 року.

Про це пише Associated Press.

Деталі злочину

Як зазначається, що насильство почалося у 1982 році, коли жертві було 12 років, а Морріс був мандрівним євангелістом. Він зупинився у родини Сінді Клемішайр. Насильство тривало протягом наступних чотирьох років.

Згідно з угодою про визнання вини, Морріс отримав 10-річний умовний термін, при цьому перші шість місяців він відбував у в’язниці округу Осейдж.

Сінді Клемішайр сьогодні 55 років. Жертва, яка чекала цього дня тривалий час, заявила, що «правосуддя нарешті восторжествувало». Вона щаслива, що чоловік, який «маніпулював, доглядав та знущався з мене, коли я була 12-річною невинною дівчинкою, нарешті опиниться за ґратами».

«Я сподіваюся, що багато жертв почують мою історію, і це допоможе їм позбутися сорому та дозволить їм висловитися. Я сподіваюся, що закони продовжуватимуть змінюватися, а нові будуть написані, щоб права дітей та жертв були краще захищені. Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що єдиний спосіб зупинити сексуальне насильство над дітьми — це говорити про це, коли воно трапляється або є підозра», — сказала вона.

Морріс має зареєструватися як сексуальний злочинець і перебуватиме під наглядом влади Техасу. Він також має сплатити витрати на ув’язнення, включаючи будь-які медичні витрати, та відшкодувати збитки жертві.

