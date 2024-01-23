H&M припиняє рекламу шкільної форми в Австралії після звинувачень у сексуалізації дітей

Реклама зі слоганом "Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion" містила зображення двох дівчат молодшого шкільного у шкільній формі.

Компанія H&M вибачилася та видалила рекламу шкільної форми в Австралії після того, як користувачі соціальних мереж поскаржилися, що вона сексуалізує дітей.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

"Ми глибоко шкодуємо про образу, яку спричинила наша реклама. Наразі дивимося, як будемо будувати кампанії надалі. Цю рекламу ми видалили", — сказав CNN представник шведського модного гіганта.

Реклама, скріншот якої зробили кілька користувачів соціальних мереж, перш ніж її видалили, зображувала двох дівчаток початкової школи, одягнених у шкільну форму, з гаслом "Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion".

Turn head означає "бути настільки красивою, незвичайною або разючою, щоб привертати багато уваги".

Це викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі назвали її "моторошною", "тривожною" і згадали власні історії про те, як їх "оглядали" в школі.

Австралійська письменниця Мелінда Танкард Рейст, роботи якої присвячені сексуалізації та шкоді порнографії, була однією з перших у соціальних мережах, хто виступив проти реклами.

"Чого ви хочете досягти такою рекламою? Маленькі школярки, як правило, не хочуть "повертати голови". Велика кількість дітей, з якими я займаюся в школах, хочуть, щоб їх залишили наодинці, щоб вчитися та розважатися, і не привертати небажаної уваги до своєї зовнішності" — заявила вона в соцмережі X (колишній Twitter).

Після критики бренд попросив вибачення і видалив її.

Раніше бренд Balenciaga, який в останні роки перетворився з культового Модного дому на бренд-фрик, який створює начебто концептуальний одяг, але з дивним посилом, розуміють який не всі, втрапив у черговий скандал.

Читайте також: